Niente iPhone. Apple punta tutto sui servizi e lancia il suo primo abbonamento tutto incluso (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c'è il nuovo iPhone a fare da richiamo per i più curiosi e gli appassionati della mela morsicata di Steve Jobs. E mancano gli applausi e il tifo della folla di appassionati ed esperti Apple accorsi da tutto il mondo per scoprire le ultime novità della casa di Cupertino. Eppure la novità c'è, eccome. E sta tutta in una parola: servizi.Sembrerebbe questo il nuovo cuore pulsante del business Apple, presentato ieri da Tim Cook dall'Apple Park californiano. Apple One, il cui nome oltre che a essere stato rivelato da alcuni sviluppatori che avevano indagato sul codice della nuova versione di iOs, ricorda molto il servizio di storage offerto dal colosso tech di Mountain View. Con una differenza: ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c'è il nuovoa fare da richiamo per i più curiosi e gli appassionati della mela morsicata di Steve Jobs. E mancano gli applausi e il tifo della folla di appassionati ed espertiaccorsi dail mondo per scoprire le ultime novità della casa di Cupertino. Eppure la novità c'è, eccome. E sta tutta in una parola:.Sembrerebbe questo il nuovo cuore pulsante del business, presentato ieri da Tim Cook dall'Park californiano.One, il cui nome oltre che a essere stato rivelato da alcuni sviluppatori che avevano indagato sul codice della nuova versione di iOs, ricorda molto ilo di storage offerto dal colosso tech di Mountain View. Con una differenza: ...

