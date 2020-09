METEO | aggiornamenti sulla super TEMPESTA che minaccia di diventare URAGANO

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La previsionestavolta non ha fallito. Quello che ha preso forma sul Mediterraneo è un vero e proprio ciclone dalle caratteristiche sub-tropicali, se non addirittura tropicale. La struttura depressionaria sta prendendo parecchio forza, come traspare in modo sempre più evidente dalle ultime foto satellitari. Il TLC “Udine” assume sempre più le caratteristiche di sistema tropicale, con la formazione dell’occhioOrmai appare evidente l’occhio del ciclone, con i venti attorno al centro della depressione che avrebbero giàato i 100 km/h. Il TLC (Tropical Like Cyclone) è atteso rafforzarsi ulteriormente e risalire verso nord-est in pieno Mar Ionio, per poi piegare in direzione della Grecia dove è previsto l’impatto nel corso di venerdì. La traiettoria è ...