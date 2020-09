Max Giusti | il malore e il dramma | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Maxnon ha passato un periodo bello della sua vita. Unimprovviso e lo stop al programma Max, il notissimo conduttore e show man, ha passato un periodo non facile per la sua vita. I fatti risalgono allo scorso anno e quello che gli ènon è molto noto. La vita … L'articolo Max, ile ilproviene da YesLife.it.

RaiDue : ?? Quando non ricordi se il saluto è col gomito. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti - officialmaz : Uomini che lottano. Uomini che meritano. Uomini che sfidano il destino avverso. Uomini. Veri. Gianluca.… - RaiDue : ?? Quando ti mostrano il tuo nuovo ufficio. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti - manulamanuz57 : RT @Bossincognito: ?? Un patto è un patto. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti - net3434 : RT @Bossincognito: ? Alzi la mano chi mette il limone ovunque. ?? #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti -

Ultime Notizie dalla rete : Max Giusti

Corriere dello Sport.it

Arriva il momento del confronto con i suoi dipendenti per Carlo De Riso, il Boss in incognito di questa nuova puntata. Il primo è con Elisa che lo fa commuovere: “Non mi aspettavo certe leggerezze da ...C'è grande attesa per la puntata di questa sera di "Boss in incognito", il docu-reality con Max Giusti che alla prima puntata della nuova stagione la scorsa settimana ha dominato gli ascolti. Martedì ...Protagonista della seconda puntata è Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi. Si tratta di un’azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp. La sede dell’azienda si trova a Minor ...