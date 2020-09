Mascherine e termoscanner, la scuola al via in FVG (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mascherine che coprono naso e bocca fino a quando non ci si siede al proprio banco. Ingressi scaglionati per evitare assembramenti dentro e fuori da scuola. E, ancora, gel igienizzanti a disposizione di alunni e docenti e in alcuni istituti anche termoscanner ai varchi. Prende il via ufficialmente oggi in Friuli Venezia Giulia l’anno scolastico 2020-21. A tornare in classe, dopo circa sette mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus, sono oltre 141 mila studenti. All’Isis Carducci-Dante di Trieste (1.100 studenti divisi in tre sedi) per garantire il distanziamento tra i banchi sono stati utilizzati tutti gli spazi a disposizione. “Un’aula è stata allestita in palestra, una in aula magna”, spiega la dirigente scolastica Oliva Quasimodo. All’Isis ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 settembre 2020)che coprono naso e bocca fino a quando non ci si siede al proprio banco. Ingressi scaglionati per evitare assembramenti dentro e fuori da. E, ancora, gel igienizzanti a disposizione di alunni e docenti e in alcuni istituti ancheai varchi. Prende il via ufficialmente oggi in Friuli Venezia Giulia l’anno scolastico 2020-21. A tornare in classe, dopo circa sette mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus, sono oltre 141 mila studenti. All’Isis Carducci-Dante di Trieste (1.100 studenti divisi in tre sedi) per garantire il distanziamento tra i banchi sono stati utilizzati tutti gli spazi a disposizione. “Un’aula è stata allestita in palestra, una in aula magna”, spiega la dirigente scolastica Oliva Quasimodo. All’Isis ...

A sorpresa il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza per posticipare dal 24 settembre al primo ottobre l’inizio dell’anno scolastico nella Città del ...

