Mancano banchi e supplenti. E c'è in vista il primo sciopero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Poche forniture di Arcuri e molte cattedre scoperte. Il 24 e il 25 iniziano le proteste. Milano, 4 classi in quarantena A scuola si va, ma i professori nella maggior parte dei casi non ci sono. Tanto meno i supplenti, molti dei quali non sono stati ancora chiamati. La mattinata degli alunni passa così, tra qualche lezione e tanti «buchi», fermi al proprio posto - pure con la mascherina lì dove non sono arrivati i banchi singoli (ne sono stati consegnati 200mila) - perché con il Covid gli studenti non si possono alzare e neanche essere smistati nelle altri classi. Molti istituti per questo hanno cominciato con l'orario ridotto, si sono arrangiati come hanno potuto per non lasciare a casa i ragazzi. Ma senza organico al completo non si può garantire la didattica. E per i sindacati ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Poche forniture di Arcuri e molte cattedre scoperte. Il 24 e il 25 iniziano le proteste. Milano, 4 classi in quarantena A scuola si va, ma i professori nella maggior parte dei casi non ci sono. Tanto meno i, molti dei quali non sono stati ancora chiamati. La mattinata degli alunni passa così, tra qualche lezione e tanti «buchi», fermi al proprio posto - pure con la mascherina lì dove non sono arrivati isingoli (ne sono stati consegnati 200mila) - perché con il Covid gli studenti non si possono alzare e neanche essere smistati nelle altri classi. Molti istituti per questo hanno cominciato con l'orario ridotto, si sono arrangiati come hanno potuto per non lasciare a casa i ragazzi. Ma senza organico al completo non si può garantire la didattica. E per i sindacati ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancano banchi Mancano banchi e supplenti. E c'è in vista il primo sciopero il Giornale Scuola, a Castellammare di Stabia altro rinvio: si torna in classe il primo ottobre

A sorpresa il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza per posticipare dal 24 settembre al primo ottobre l’inizio dell’anno scolastico nella Città del ...

Sfiducia Azzolina, Salvini “Governo ha avuto 6 mesi e scopriamo che mancano insegnanti e banchi”

(Agenzia Vista) Milano, 16 settembre 2020 Sfiducia Azzolina, Salvini “Governo ha avuto 6 mesi e scopriamo che mancano insegnanti e banchi” Le parole del leader della Lega Matteo Salvini nel corso del ...

