Lega Pro, Ghirelli: “Mi aspetto un campionato che possa portare gioia e normalità” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Mi aspetto che il campionato possa portare gioia e normalita’, mi aspetto che il pubblico torni allo stadio, il calcio e’ un moderno colosseo”. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in occasione dei sorteggi dei calendari di Serie C. “Dopo questi mesi di sofferenza e passaggio complicato sarebbe bellissimo vedere che la palla che rotola sul prato possa dare gioia e serenita’. Penso sia l’auspicio di tutti: presidenti, allenatori, giocatori e tifosi stessi – ha proseguito Ghirelli – Dobbiamo riprendere il percorso che si e’ interrotto. Dovremo essere bravi a far tornare la gente, che deve superare la paura ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Miche ile normalita’, miche il pubblico torni allo stadio, il calcio e’ un moderno colosseo”. Queste le dichiarazioni del presidente dellaPro, Francesco, in occasione dei sorteggi dei calendari di Serie C. “Dopo questi mesi di sofferenza e passaggio complicato sarebbe bellissimo vedere che la palla che rotola sul pratodaree serenita’. Penso sia l’auspicio di tutti: presidenti, allenatori, giocatori e tifosi stessi – ha proseguito– Dobbiamo riprendere il percorso che si e’ interrotto. Dovremo essere bravi a far tornare la gente, che deve superare la paura ...

