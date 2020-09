La compagna di Johnny lo Zingaro chiede la grazia: «Non è più l’uomo spietato di una volta» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si chiama Giovanna Truzzi, ha 61 anni ed è la compagna di Giuseppe Mastini, il criminale noto alle cronache come Johnny lo Zingaro. Latitante dal 6 settembre, lo Zingaro è stato arrestato ieri mattina, 15 settembre, in un casale vicino Sassari. Era scappato per amore, ha detto. E ora la compagna lancia un appello per lasciarlo libero. «Johnny non è più l’uomo spietato di un tempo – racconta la donna al Corriere della Sera – ha passato 46 anni in galera ed è cambiato. Ha sbagliato ancora, non doveva evadere, ma l’ha fatto per amore». La cattura di Johnny lo Zingaro: ecco come lo hanno scovato nelle campagne di Sassari – VideoI due avevano trascorso 10 giorni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si chiama Giovanna Truzzi, ha 61 anni ed è ladi Giuseppe Mastini, il criminale noto alle cronache comelo. Latitante dal 6 settembre, loè stato arrestato ieri mattina, 15 settembre, in un casale vicino Sassari. Era scappato per amore, ha detto. E ora lalancia un appello per lasciarlo libero. «non è più l’uomodi un tempo – racconta la donna al Corriere della Sera – ha passato 46 anni in galera ed è cambiato. Ha sbagliato ancora, non doveva evadere, ma l’ha fatto per amore». La cattura dilo: ecco come lo hanno scovato nelle campagne di Sassari – VideoI due avevano trascorso 10 giorni ...

Open_gol : La compagna di Johnny lo Zingaro chiede la grazia: «Non è più l’uomo spietato di una volta» - Italia_Notizie : Giovanna, la compagna di Johnny lo zingaro: «Fateci morire insieme, non è più il ragazzo degli anni ‘80» Video - zebowsky : RT @Corriere: Giovanna, la compagna di Johnny lo zingaro: «Fateci morire insieme, non è più il ragazz... - Corriere : RT @MarcoGasperetti: Giovanna, la compagna di Johnny lo zingaro: «Fateci morire insieme, non è più il ragazzo degli anni ‘80» - ArmandoPalmegi1 : Giovanna, la compagna di Johnny lo zingaro: «Fateci morire insieme, non è più il ragazzo degli anni ‘80» -