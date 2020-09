Juve Stabia | ceduto un difensore al Catanzaro

susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Fazio ceduto al Catanzaro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Fazio ceduto al Catanzaro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Fazio ceduto al Catanzaro - napolimagazine : JUVE STABIA - Fazio ceduto al Catanzaro - apetrazzuolo : JUVE STABIA - Fazio ceduto al Catanzaro -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

Calciomercato Ascoli: Christos Donis e Marcel Buchel sono due nuovi calciatori bianconero. L’ufficialità per entrambi è giunta in tarda mattinata. Hanno scelto rispettivamente i numeri 14 e 77. “L’Asc ...L'Ascoli ha annunciato l'acquisto di Marcel Buchel. Il centrocampista, reduce dall'esperienza alla Juve Stabia, ha firmato un contratto annuale con i bianconeri.IamCALCIO per te: segui al meglio la tua squadra del cuore! Telegram TIFO JUVE STABIA: il canale dedicato ai tifosi. Entra tramite link di invito. APP per Android: ecco TIFO JUVE STABIA, il servizio g ...