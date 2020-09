Il voto ai tempi del Coronavirus: dalle mascherine al disinfettante, tutte le norme da rispettare (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo fine settimana gli italiani sono chiamati a votare, ma quest’anno saranno delle elezioni molto diverse. Il 2020 infatti è stato caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus che ha notevolmente influenzato la vita dell’intero globo, Italia inclusa. E così, per tutti gli elettori che si recheranno alle urne per il referendum e le amministrative del 20 e 21 settembre vigono nuove disposizioni. Innanzitutto obbligo di mascherina, in secondo luogo gel disinfettante all’ingresso e all’interno del seggio. Non solo: ci saranno anche percorsi differenziati, non ci sarà tuttavia la misurazione della temperatura, ma l’elettore che è positivo, in quarantena o in isolamento domiciliare deve avvisare il comune per esprimere il diritto di voto a casa, in totale sicurezza. Ecco ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo fine settimana gli italiani sono chiamati a votare, ma quest’anno saranno delle elezioni molto diverse. Il 2020 infatti è stato caratterizzato dalla pandemia diche ha notevolmente influenzato la vita dell’intero globo, Italia inclusa. E così, per tutti gli elettori che si recheranno alle urne per il referendum e le amministrative del 20 e 21 settembre vigono nuove disposizioni. Innanzitutto obbligo di mascherina, in secondo luogo gelall’ingresso e all’interno del seggio. Non solo: ci saranno anche percorsi differenziati, non ci sarà tuttavia la misurazione della temperatura, ma l’elettore che è positivo, in quarantena o in isolamento domiciliare deve avvisare il comune per esprimere il diritto dia casa, in totale sicurezza. Ecco ...

Vale tutto, proprio tutto, pur di arraffare qualche voto, in questa Puglia in bilico. Anche i camerati. E che camerati. Eccolo, Michele Emiliano sul palco assieme a Pippi Mellone, sindaco di Nardò, un ...

Von der Leyen più "a sinistra" riesuma il green deal. E aiuta Conte

E’ passato solo un anno dalla sua nomina a capo della Commissione europea e Ursula von der Leyen già si ritrova a dover dissotterrare il suo gioiello: il Green deal. Oggi, il suo primo discorso sullo ...

Roma Fiumicino primo aeroporto al mondo premiato 5 stelle contro il Covid-19

Il settore dell'aviazione è di certo tra i più colpiti dalla pandemia e le ripercussioni non si vedono soltanto sulle compagnie aeree, naturalmente anche gli aeroporti sono sotto una fortissima pressi ...

