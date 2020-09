Il paradiso delle signore: lunedì e martedì prossimo ci sarà, ecco a che ora (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande successo per le nuove puntate de Il paradiso delle signore: la fiction daily di Rai 1 è tornata da pochi giorni assestandosi sin da subito su un ottimo 15% di share, ma pare proprio che la tendenza a salire sia già delineata: la puntata in onda martedì 15 settembre ha infatti raggiunto il 16,45% con 1.756.000 telespettatori.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: BILL cambia di nuovo idea, ora rivuole KATIE!Insomma, un ottimo riscontro presso i fan, che ora saranno felici di apprendere una notizia che vi anticipiamo in anteprima. IL paradiso delle signore alle 14 solo per lunedì 21 e martedì 22 settembre Le guide televisive riportano che lunedì 21 e martedì 22 settembre Il paradiso non sarà in onda, vista ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande successo per le nuove puntate de Il: la fiction daily di Rai 1 è tornata da pochi giorni assestandosi sin da subito su un ottimo 15% di share, ma pare proprio che la tendenza a salire sia già delineata: la puntata in onda martedì 15 settembre ha infatti raggiunto il 16,45% con 1.756.000 telespettatori.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: BILL cambia di nuovo idea, ora rivuole KATIE!Insomma, un ottimo riscontro presso i fan, che ora saranno felici di apprendere una notizia che vi anticipiamo in anteprima. ILalle 14 solo per lunedì 21 e martedì 22 settembre Le guide televisive riportano che lunedì 21 e martedì 22 settembre Ilnon sarà in onda, vista ...

