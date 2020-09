I tassi Usa restano a zero. Federal Reserve: pronti a tutto per sostenere economia (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, lascia invariati i tassi di interesse nell’ultima riunione prima delle elezioni americane. Il costo del denaro Usa resta quindi fermo fra lo 0 e lo 0,25%. In sostanza questo è l’interesse che le banche Usa pagano quando si prestano denaro tra di loro, a cascata si riflette sugli interessi di prestiti e mutui oltre che sui rendimenti degli altri prodotti finanziari. tassi bassi favoriscono l’ampliamento del credito e quindi sostengono l’economia. La Fed comunica che lascerà i tassi vicino allo zero fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. I tassi dovrebbe restare ai livelli attuali per i prossimi tre anni, almeno fino al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) La, la banca centrale statunitense, lascia invariati idi interesse nell’ultima riunione prima delle elezioni americane. Il costo del denaro Usa resta quindi fermo fra lo 0 e lo 0,25%. In sostanza questo è l’interesse che le banche Usa pagano quando si pdenaro tra di loro, a cascata si riflette sugli interessi di prestiti e mutui oltre che sui rendimenti degli altri prodotti finanziari.bassi favoriscono l’ampliamento del credito e quindi sostengono l’. La Fed comunica che lascerà ivicino allofino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. Idovrebbe restare ai livelli attuali per i prossimi tre anni, almeno fino al ...

