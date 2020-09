I Genitori di Willy Chiedono Giustizia e Non Vendetta: “Abbiamo Perdonato i Suoi Assassini” (Di mercoledì 16 settembre 2020) I Genitori di Willy Monteiro hanno dichiarato di aver già Perdonato gli assassini, mentre l’intera somma raccolta al funerale è stata donata alla Caritas. “Giustizia, non Vendetta” è quello che Chiedono i Genitori di Willy Monteiro, il 21enne ucciso in una rissa a Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre. Le parole che sono uscite tra lo sconforto generale presente al funerale sono state queste, aggiunte al fatto che “Abbiamo Perdonato i Suoi assassini”. Nell’ultimo saluto di sabato scorso si sono uniti amici, conoscenti, migliaia di persone e istituzioni compreso Giuseppe Conte. Tutti hanno voluto sostenere i Genitori del ragazzo finito ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 16 settembre 2020) IdiMonteiro hanno dichiarato di aver giàgli assassini, mentre l’intera somma raccolta al funerale è stata donata alla Caritas. “, non” è quello chediMonteiro, il 21enne ucciso in una rissa a Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre. Le parole che sono uscite tra lo sconforto generale presente al funerale sono state queste, aggiunte al fatto che “Abbiamoassassini”. Nell’ultimo saluto di sabato scorso si sono uniti amici, conoscenti, migliaia di persone e istituzioni compreso Giuseppe Conte. Tutti hanno voluto sostenere idel ragazzo finito ...

