Hoverboard elettrici | definizione | caratteristiche e prezzi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ispirati alla saga di ‘Ritorno al Futuro’, glisono ampiamente diffusi ma di fatti interdetti all’utilizzo in pubblico. Con il termine ‘‘ si identifica uno scooter auto-bilanciato (od anche ‘tavola autobilanciata’), ossia un mezzo di trasporto personale costituito da una pedana che sfrutta la stessa tecnologia alla base del segway. La nascita dell’La prima apparizione del termine ‘‘ si registra negli anni Sessanta, in un romanzo di fantascienza scritto da Michael K. Joseph. Circa due decenni più tanti diventa largamente diffuso quando utilizzato in riferimento ad uno skatebord volante che appare nel secondo e nel terzo episodio della saga ‘Ritorno al Futuro‘. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Hoverboard elettrici

Un Bonus mobilità alternativa 2020 bici e monopattini elettrici fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini o da utilizzare per il servizio di sharing di auto e scooter.Il Bonus Mobilità è un contributo economico destinato all'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio ...ma anche veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattino elettrico, segway, hoverboard; oppure da utilizzare per il servizio di car o scooter sharing. Il ...