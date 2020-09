Fausto Leali difende Mussolini al GFVip ed è subito polemica

(Di mercoledì 16 settembre 2020)ale scatena la prima bufera sul programma condotto da Alfonso Signorini appena ripartito. Nel suo discorso sui totalitarismi, l’artista bresciano ha ricordato anche Hitler poiché, a suo dire, sarebbe stato un fan del Duce. La frase, che la regia non ha potuto censurare in tempo, è stata immediatamente intercettata dai fan che seguono la diretta su Mediaset Extra. Le sue dichiarazioni non potevano che scatenare la prima grandedi questa edizione. “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di”. Le affermazioni dihanno trovato ...

trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - saverioraimondo : Questo #GFVIP è truccato e lo vince Fausto Leali! - mimmoocapone : RT @Apndp: '#Mussolini ha fatto cose per l'umanità, le #pensioni...'. Lo storico (sostantivo, non aggettivo) Fausto #Leali al #GFVIP. #Muss… - fiordisale : RT @LucillaMasini: GFVip. Fausto Leali elogia Mussolini: 'Hitler era suo fan'. Dal Grande Fratello al Grande Balilla è un attimo. #gfvip202… - story96010 : RT @LucillaMasini: GFVip. Fausto Leali elogia Mussolini: 'Hitler era suo fan'. Dal Grande Fratello al Grande Balilla è un attimo. #gfvip202… -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Leali

Le prime 24 ore nella Casa del GF Vip sono state già ricche di avvenimenti. Un abbandono (momentaneo) per accertamenti medici, un secondo abbandono per motivi più “personali” ed ora una sonora richies ...Questa sera, 14 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Gf Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip.Giorno 1 in casa del Grande Fratello VIP 5 ed è già successo di tutto. Il pubblico di Pomeriggio 5 ha ammirato la contessa de Blanck completamente nuda, mentre in camera sua si cambiava; per tutto il ...