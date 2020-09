“Ero sicura che non mi avrebbero presa”. E invece la figlia vip, 19 anni, debutta in tv come attrice (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ero sicura che non mi avrebbero presa, vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”. Così, con queste parole la figlia vip oggi 19enne racconta a Repubblica la sua prima esperienza da attrice. Sono appena uscite le prime foto che la ritraggono sul set di Baby 3, l’ultima stagione della serie tv Netflix liberamente ispirata allo scandalo delle baby squillo del quartiere Parioli di Roma. Un’esperienza “super formativa”, la definisce la primogenita di Morgan e Asia Argento, che ha fatto “anche lezioni di recitazione sperimentale”. Anna Lou Castoldi ancora non sa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Eroche non mipresa, vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”. Così, con queste parole lavip oggi 19enne racconta a Repubblica la sua prima esperienza da. Sono appena uscite le prime foto che la ritraggono sul set di Baby 3, l’ultima stagione della serie tv Netflix liberamente ispirata allo scandalo delle baby squillo del quartiere Parioli di Roma. Un’esperienza “super formativa”, la definisce la primogenita di Morgan e Asia Argento, che ha fatto “anche lezioni di recitazione sperimentale”. Anna Lou Castoldi ancora non sa ...

