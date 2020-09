Cristina D’Avena | sulla sua foto in bikini oltre 110 mila Like

Leggi su controcopertina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Belen, fatti da parte. CheD’Avena, la voce cristallina delle sigle dei cartoni, dimostrasse un’età indefinita ma certamente non i 56 anni che l’anagrafe le attribuisce, era cosa nota. Ma che nascondesse un’anima (e un corpo) da bomba sexy dovevamo ancora scoprirlo. L’epifania è arrivata via Instagram. Sul suo profilo, dove conta 425follower,il 2 settembre ha postato uno scatto che è diventato subito virale. Non solo per i 109e rotti “mi piace” che ha totalizzato, ma anche per la posa: come una sirena, la star dei cartoni è in costume, un elegantenero, e tiene le braccia incrociate dietro la nuca, i capelli sciolti. Sullo sfondo, una splendida insenatura costiera del principato di Monaco. E la ...