Castel Gandolfo | quando la gita si trasforma in un incubo | entrano nell’area vietata | un masso si stacca e colpisce un ragazzo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Incidente ieri pomeriggio per un gruppetto di ragazzi avventuratisi in una zona impervia sul lago di, peraltro interdetta al passaggio di pedoni e veicoli. Durante l’escursione però qualcosa è andato storto: unsi èto improvvisamente e ha travolto uno dei giovani. Inutili i tentativi degli amici di liberarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi allertati prontamente. La zona, da quanto si apprende, non è nuova a frane e smottamenti, da qui il divieto – spesso aggirato – di entrarci. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra 15/A di Marino, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) con il supporto di un mezzo aereo. Ilinfortunato, non senza difficoltà, una volta liberato dalle rocce, è ...

