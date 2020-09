Calciomercato Juventus, Pellegrini e De Sciglio: destini incrociati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nelle ultime ore il Calciomercato della Juventus potrebbe aver subito una svolta decisiva, iniziando a delineare i profili che saranno centrali nel sistema di Andrea Pirlo. Difatti la situazione nel reparto offensivo avrebbe una conclusione vicina, con un valzer di attaccanti in Serie A pronto a partire. Il primo tassello sarebbe nelle mani di Milik che se accettasse la Roma sbloccherebbe la cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Tra i capitolini e la Vecchia Signora, però, il discorso non si limiterebbe alla punta: difatti potrebbe essere già in chiusura un’altra operazione, che porterebbe Mattia De Sciglio in giallorosso. Questo trasferimento potrebbe mettere anche la parola fine ad un altro capitolo aperto in casa bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nelle ultime ore ildellapotrebbe aver subito una svolta decisiva, iniziando a delineare i profili che saranno centrali nel sistema di Andrea Pirlo. Difatti la situazione nel reparto offensivo avrebbe una conclusione vicina, con un valzer di attaccanti in Serie A pronto a partire. Il primo tassello sarebbe nelle mani di Milik che se accettasse la Roma sbloccherebbe la cessione di Edin Dzeko alla. Tra i capitolini e la Vecchia Signora, però, il discorso non si limiterebbe alla punta: difatti potrebbe essere già in chiusura un’altra operazione, che porterebbe Mattia Dein giallorosso. Questo trasferimento potrebbe mettere anche la parola fine ad un altro capitolo aperto in casa bianconera. LEGGI ANCHE:...

