Calcio | addio a Fino Fini | medico mondiale ' 82 ++

FIGC : Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di… - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - tuttosport : #Higuain firma l’addio e oggi saluta la #Juve. #Beckham in pressing - nicolapozzi23 : RT @SkySport: Addio a Fino Fini, storico medico degli Azzurri e ideatore del Museo del Calcio - SkySport : Addio a Fino Fini, storico medico degli Azzurri e ideatore del Museo del Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio addio

La Gazzetta del Mezzogiorno

Non c'è solo la ricerca dell'attaccante (o degli attaccanti) in cima alla lista delle priorità in casa Juve. Paratici, infatti, lavora anche alla uscite e nelle prossime ore potrebbero andare a buon f ...Dejan Danza appende le scarpette al chiodo a 24 anni. Al calcio ha giocato abbastanza da prendere i sogni dal cassetto e metterli in campo finché ne ha avuto voglia. La vittoria dello scudetto nel cam ...Addio a Fino Fini. Il calcio italiano perde una figura storica, medico della nazionale dal '62 fino al Mondiale vinto nell'82, direttore del centro tecnico di Coverciano fino al '95 e ideatore del mus ...