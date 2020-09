Brindisi | a scuola divise diverse per maschi e femmine | genitori furiosi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Per alcuni una decisione bigotta e anche dispendiosa. Per altri una trovata felice, che ricorda le scuole anglosassoni . Di sicuro la decisione di Adelaide D'Amelia, preside del terzo istituto ...

Per alcuni una decisione bigotta e anche dispendiosa. Per altri una trovata felice, che ricorda le scuole anglosassoni. Di sicuro la decisione di Adelaide D'Amelia, preside del terzo istituto comprens ...Non riuscì a ultimare l’estate. L’ultima settimana di agosto del 1929 la questura poneva i sigilli a porte e finestre e ...Divisa maschile e divisa femminile, pantaloni e cravatta per i maschi, gonna e collant per le femmine. Suscita polemiche la decisione - riportata oggi da alcuni quotidiani - di una preside di Francavi ...