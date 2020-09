Asteroide pericoloso per la Terra: Nasa ed Esa insieme per studiare come deviarlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nasa ed Esa, l’accordo per studiare come deviare un Asteroide pericoloso per la Terra Un contratto da 129,4 milioni di euro per sancire la collaborazione tra Nasa ed Esa (Agenzia Spaziale Europea) per la missione Hera in programma nel 2024: l’obiettivo della missione è verificare la possibilità di deviare un Asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra. Nel progetto, oltre all’Italia, sono presenti altri sei paesi (Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna). La missione è nata da un’idea di Andrea Milani, matematico e astronomo inteso come uno dei maggiori esperti internazionali di asteroidi morto nel 2018. Il contratto è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)ed Esa, l’accordo perdeviare unper laUn contratto da 129,4 milioni di euro per sancire la collaborazione traed Esa (Agenzia Spaziale Europea) per la missione Hera in programma nel 2024: l’obiettivo della missione è verificare la possibilità di deviare unpotenzialmenteper la. Nel progetto, oltre all’Italia, sono presenti altri sei paesi (Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna). La missione è nata da un’idea di Andrea Milani, matematico e astronomo intesouno dei maggiori esperti internazionali di asteroidi morto nel 2018. Il contratto è ...

lillydessi : Asteroide pericoloso per la Terra, maxi-accordo Nasa-Esa per studiare come deviarlo - Il Messaggero - lucaccini_carla : RT @AndFranchini: #Asteroide pericoloso per la Terra, maxi-accordo #Nasa-#Esa per studiare come deviarlo - RadioItaliaIRIB : Asteroide pericoloso per la Terra, maxi-accordo per studiare come deviarlo - Faraone2016 : RT @AndFranchini: #Asteroide pericoloso per la Terra, maxi-accordo #Nasa-#Esa per studiare come deviarlo - romifivestars : RT @AndFranchini: #Asteroide pericoloso per la Terra, maxi-accordo #Nasa-#Esa per studiare come deviarlo -