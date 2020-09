Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 15 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 15 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi ha avuto 3647 spettatori (share 18.14%). Il film A Star is Born su Canale5 ha ottenuto 2789 spettatori (15.17% di share). Il film Deadpool su Italia1 ha avuto 1211 spettatori (5.86%); su Rai2 la puntata del programma Boss in incognito ne ha intrattenuti 1866 (8.48%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 918 spettatori (4.69%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 899 spettatori (5.49%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1108 (5.53%). Ascolti tv Access prime time ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 16 settembre 2020)dei programmi più visti di, martedì 15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi ha avuto 3647 spettatori (share 18.14%). Il film A Star is Born su Canale5 ha ottenuto 2789 spettatori (15.17% di share). Il film Deadpool su Italia1 ha avuto 1211 spettatori (5.86%); su Rai2 la puntata del programma Boss in incognito ne ha intrattenuti 1866 (8.48%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 918 spettatori (4.69%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 899 spettatori (5.49%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1108 (5.53%).tv Access prime time ...

