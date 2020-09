Artivism | la protesta con spray e martello

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020)+art+activism. Amplificare le voci degli afroamericani in modo così efficace che anche i grandi musei americani stanno rivedendo spazi e calendari per contribuire al dibattito: succede negli Usa, ma il movimento si sta allargando anche in Europa. Qui, il servizio pubblicato sul numero di settembre di GQ.È iniziato tutto con la morte di George Floyd a Minneapolis. Una procedura di fermo e arresto che si è trasformata in un omicidio in diretta: 8 minuti e 46 secondi di immagini filmate che hanno rivelato la disparità di trattamento delle forze dell’ordine verso quanti bisognerebbe protect & serve; il razzismo sistemico è una piaga che non guarisce. Mentre migliaia di americani manifestano, un gruppo di artisti sostiene lacon bombolette, ...