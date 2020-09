Arisa confessa un ritocchino | ora si pente

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nonostantesia uno dei simboli alla lotta contro il body-shaming di recente la cantante hato ai suoi fan che in passato anche lei è ricorsa alla chirurgia plastica! Sin dal suo esordio al Festival di Sanremosi è fatta notare per essere davvero un personaggio particolare. Qualche tempo fa, poi,aveva stupito il pubblico con una serie di scatti che la ritraevano in costumeArticolo completo: dal blog SoloDonna

Le labbra di Arisa non sono naturali. Ad ammetterlo è la stessa cantante in una intervista a Oggi, nella quale si dice pentita di aver ceduto al ritocchino estetico. L’artista non è contraria agli int ...A sorpresa Arisa ha confessato di aver ceduto alla chirurgia plastica, optando per qualche punturina che rendesse più turgide le sue labbra. La cantante, da sempre esempio di body positivity e di acce ...Da diverso tempo, una svolta decisa sembra aver influenzato l’immagine pubblica e professionale di Arisa. Da sempre vicina ad un discorso in merito alla rappresentazione del corpo femminile nei media ...