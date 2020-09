Amnesia Rebirth | annunciata la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La rinascita dell’tende un agguato alle nostre coronarie per Halloween:debutta su PC e PlayStation 4, ecco lad’uscitaintende riportare alcuni tra i più grandi maestri dell’horror videoludico alle loro origini. Trattasi di Frictional Games, che hanno dato vita ad: The Dark Descent e SOMA. Questo titolo, nonostante l’approccio “back to basics”, includerà tutte le tecniche apprese dal team nel corso degli anni, e lo farà in tempo per la spettrale fine di ottobre. Si parla infatti del 20 ottobre, mettendo così il gioco sugli scaffali giusto in tempo per Halloween. A confermarlo abbiamo un trailer fresco di uscita, pregno di materiale e di ...