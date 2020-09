Aborto, stop nei consultori del Piemonte alla Ru486 (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Piemonte stop nei consultori alla Ru486. Le linee guida pronte ad essere approvate dalla Regione. TORINO – Il Piemonte si prepara nelle prossime settimane ad approvare le linee guida sull’Aborto. Tra le misure previste, come scritto dall’Ansa, lo stop della somministrazione nei consultori della pillola Ru486. Le decisioni sono state anticipate da La Stampa con la giunta di Cirio che si prepara ad approvare queste linee guida che sono in contrasto con quelle del ministero della Salute. Possibile un nuovo braccio di ferro tra la Regione e l’esecutivo di Conte anche se ancora non c’è stato il via libera definitivo della Regione. Colloquio tra Boccia e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Innei. Le linee guida pronte ad essere approvate dRegione. TORINO – Ilsi prepara nelle prossime settimane ad approvare le linee guida sull’. Tra le misure previste, come scritto dall’Ansa, lodella somministrazione neidella pillola. Le decisioni sono state anticipate da La Stampa con la giunta di Cirio che si prepara ad approvare queste linee guida che sono in contrasto con quelle del ministero della Salute. Possibile un nuovo braccio di ferro tra la Regione e l’esecutivo di Conte anche se ancora non c’è stato il via libera definitivo della Regione. Colloquio tra Boccia e ...

