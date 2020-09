Vaccino Pfizer | 100 milioni di dosi a fine anno

(Di martedì 15 settembre 2020) Il colosso lo sta sperimentando su 30mila persone: prevede due somministrazioni in tre settimane. Il direttore medico: "Risultati in ottobre"

Il fondatore di Microsoft e presidente della Gates Foundation boccia Trump sulla gestione dell'emergenza: "Disastroso". Ma è ottimista sui vaccini: "Almeno tre autorizzati entro la fine dell'anno" Sta ...di Alessandro Malpelo Vaccino anti-Covid, dopo lo stop-and-go di AstraZeneca occhi puntati su Pfizer. Sono otto nel mondo le sperimentazioni in dirittura d'arrivo, cioè con test su volontari in fase c ...