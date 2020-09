Twin Mirror | DONTNOD annuncia la data di uscit

(Di martedì 15 settembre 2020)Entertainment è lieta dire che, il suo prossimo videogioco narrativo, sarà disponibile dall’1 dicembre 2020 per PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi è possibile prenotare il gioco su Epic Games Store e ricevere così la colonna sonora originale dicome bonus digitale per la prenotazione. Per celebrare l’annuncio,ha condiviso un nuovo trailer di gioco che mostra il Palazzo Mentale del protagonista Sam Higgs. Come ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità. Grazie a meccaniche di ...

Annunciato per la prima volta nel 2018, Twin Mirror è il nuovo progetto di Dontnod Entertainment, software house che recentemente ha pubblicato anche Tell Me Why per Windows PC e Microsoft Xbox One.