“Troubled Blood” | il nuovo libro di J K Rowling fa discutere

Il libro è uscito sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith J.K Rowling, autrice diventata celebre per aver dato alla luce la saga di Harry Potter, da mesi è nell'occhio del ciclone e delle polemiche a causa delle sue idee sulla sessualità e sulla comunità transgender. Idee non di certo progressiste e che hanno scatenato, recentemente, anche l'attacco o meglio la risposta di Daniel Radcliffe attore principale dei film sul mago di Hogwarts. L'autrice ha pubblicato un nuovo romanzo, "Troubled Blood", con lo pseudonimo di Robert Galbraith e dopo che il "Telegraph" ha condiviso la trama è nata una nuova polemica. Il quotidiano ha spiegato che nel romanzo si parla del caso di una donna scomparsa uccisa da un uomo travestito: proprio quest'ultimo ...

