SkySport: il Napoli vuole Deulofeu in prestito (Di martedì 15 settembre 2020) Il Napoli deve rinforzare il reparto con un nuovo esterno e il suo obiettivo è Gerard Deulofeu. Secondo quanto riporta oggi SkySport, Giuntoli avrebbe ripreso le trattative per l’esterno spagnolo di proprietà del Watford che in Italia ha vestito la maglia del Milan per circa cinque mesi nel 2017. Il Napoli aveva già pensato a Deulofeu ai tempi di Sarri in panchina. Nelle prossime ore si cercherà di capire la formula dell’operazione, in particolare se sarà possibile acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nei giorni scorsi anche l’agente del calciatore aveva confermato la trattativa L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Ildeve rinforzare il reparto con un nuovo esterno e il suo obiettivo è Gerard. Secondo quanto riporta oggi, Giuntoli avrebbe ripreso le trattative per l’esterno spagnolo di proprietà del Watford che in Italia ha vestito la maglia del Milan per circa cinque mesi nel 2017. Ilaveva già pensato aai tempi di Sarri in panchina. Nelle prossime ore si cercherà di capire la formula dell’operazione, in particolare se sarà possibile acquistarlo incon diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nei giorni scorsi anche l’agente del calciatore aveva confermato la trattativa L'articolo ...

