Senza memoria e privo di forze | l' ex killer rientra in Albania

Milano, 15 settembre 2020 - Un ergastolano libero di tornare a casa, ma che da anni non ha più memoria delle sue vittime. Dritan Demiraj, il killer del lago Azzurro che uccise due persone a sangue fre ...

Palermo, c’era una volta il compagno di banco: “Le nostre memorie della scuola che fu”

Gli hai chiesto in prestito una matita, o un po’ di merenda quando l’avevi dimenticata a casa, hai cercato di sbirciare oltre il suo gomito per copiare. Avete condiviso come un condominio un tavolo pe ...

Senza auto Ischia ritrova i giochi d'un tempo: la filosofia per ripensare l'isola

Aiutare a ripensare gli spazi, immaginando un futuro sempre più sostenibile. E riannodando il filo della memoria per ritrovare il gusto dei giochi d’antan, rigorosamente analogici. Nella lunga vigilia ...

