"Se dovessero chiudere le scuole l'effetto sarebbe devastante, dobbiamo prevenire", avverte l'Oms (Di martedì 15 settembre 2020) Superato l'impasse del giorno di scuola, oggi un inquietante monito è giunto da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nell'ambito di uno specifico incontro, proprio intitolato al Covid in coincidenza del ritorno sui banchi. "Date le conseguenze devastanti sui bambini, i giovani e la nostra società nel suo complesso – ha avvertito il Dg dell'Oms – la decisione di chiudere le scuole dovrebbe essere l'ultima spiaggia, una soluzione temporanea e solo a livello locale in aree con un'intensa trasmissione di coronavirus". Anche perché ha aggiunto, "In molti Paesi i servizi essenziali per la nutrizione e l'immunizzazione sono stati interrotti e milioni di bambini hanno perso mesi di ...

