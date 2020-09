Quindicenne pestato a sangue, scambiato per un coetaneo che aveva molestato una ragazza (Di martedì 15 settembre 2020) Marina di pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta , dopo essere stato cambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. È quanto ha ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020) Marina dida un gruppo di minorenni come lui, per vendetta , dopo essere stato cambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. È quanto ha ...

Marina di Pietrasanta, 15 settembre 2020 - Pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta, dopo essere stato cambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una ...

