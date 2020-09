Prete ucciso | dramma a Como | don Malgesini pugnalato da immigrato (Di martedì 15 settembre 2020) Un uomo assalta un religioso in piazza a Como, per la vittima non c’è niente da fare. Il Prete ucciso aiutava da anni gli extracomunitari. dramma a Como, con un Prete ucciso in strada. La vittima si chiamava don Roberto Malgesini ed aveva 51 anni. Di mattina presto, martedì 15 settembre 2020, il religioso ha … L'articolo Prete ucciso dramma a Como don Malgesini pugnalato da immigrato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020) Un uomo assalta un religioso in piazza a, per la vittima non c’è niente da fare. Ilaiutava da anni gli extracomunitari., con unin strada. La vittima si chiamava don Robertoed aveva 51 anni. Di mattina presto, martedì 15 settembre 2020, il religioso ha … L'articolodondaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - HuffPostItalia : Como, il prete degli ultimi ucciso in piazza - marcellomorron1 : Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como - SurrexitVere : Prete accoltellato e ucciso dopo lite a Como. - CiaoKarol : ADDIO A DON ROBERTO MALGESINI: PRETE DI STRADA ?????? Una preghiera per la tua anima. Riposa in Pace ?? -