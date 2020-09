Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como | don Malgesini aveva 51 anni

(Di martedì 15 settembre 2020)da un. Don Roberto, 51, è stato ammazzato alle 7 in piazza San Rocco, in. A impugnare il coltello da cucina, poi...

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - senborgonzoni : ?? Ucciso a coltellate da un immigrato senzatetto: morto don Roberto, era «il prete degli ultimi» Ucciso a coltellat… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - msn_italia : Prete ucciso da senzatetto a Como - Agenore64 : #caritas #bernasconi il prete degli ultimi ucciso dalle mani di un ultimo, che tristezza ??????un eroe moderno, vicino… -

Prete ucciso con una coltellata alla gola da un immigrato a Como. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. A impugnare il ...È un sacerdote di 51 anni l'uomo ucciso stamattina alle 7 a Como a coltellate ... era noto in città per il suo impegno a favore dei migranti tanto da essere conosciuto come il "prete degli ultimi", e ...Como (Agenzia Fides) – “Questa mattina don Roberto Malgesini è stato assassinato a Como da un senzatetto con problemi psichici”: lo comunica la diocesi di Como, dove il sacerdote, 51 anni, originario ...