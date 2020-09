Non sparare invano: il vangelo di Tex Willer (Di martedì 15 settembre 2020) Un giusto, dalla parte dei deboli e degli oppressi, probabilmente metodista. Alla ricerca delle radici religiose del ranger più amato Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Un giusto, dalla parte dei deboli e degli oppressi, probabilmente metodista. Alla ricerca delle radici religiose del ranger più amato

Ultime Notizie dalla rete : Non sparare Non sparare invano: il vangelo di Tex Willer QUOTIDIANO.NET Torreira, l’Arsenal apre al prestito. Il Toro spinge. Ricci piace ma l’Empoli spara troppo alto

Torreira, l’Arsenal adesso apre al prestito. Il Torino spinge, come la Fiorentina. Ricci piace tantissimo, ma l’Empoli spara cifre troppo alte Come riporta La Nazione, l’Arsenal sta alleggerendo la pr ...

Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto

Un artigiano edile di Calolziocorte, 54 anni, S.V. le iniziali, già noto alle forze dell’ordine. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul volto e l’identità del killer di Olginate. Gli indizi e le ...

Non sparare invano: il vangelo di Tex Willer

"Ok, sono un eroe del bene, non uno stinco di santo. Non sopporto i farabutti e i prepotenti. Non sopporto chi se la prende con i più deboli. Non so se questo ha a che fare con la religione. So che ha ...

