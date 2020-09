MotoGP | Vinales il più veloce nei test di Misano

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020), Maverickil piùneidi. Nakagami e Zarco alle sue spalle.(RIMINI) –, ididominati da Maverick. Il pilota della Yamaha è riuscito a firmare il miglior crono al termine delle due sessioni di prove effettuate sul circuito italiano. Alle spalle dello spagnolo Nakagami e Zarco che sono riusciti a migliorare il crono della mattinata. Buon quarto crono per Pol Espargaro davanti a Rins e Mir. Il migliore degli italiani è Francesco Bagnaia, settimo. Dietro di lui Dovizioso, Quartaro e Binder. Da segnalare che le due Ducati hanno girato solo in mattinata. Diciassettesimo Valentino Rossi che nella seconda sessione non è ...