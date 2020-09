Militari | ancora fondi per ‘Strade sicure’ Ma a me l’esercito nelle piazze non rassicura affatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) La questione dei diritti sindacali deiapproderà presto al Senato, dove difficilmente ci saranno dei colpi di scena. A più di due anni dalla tardiva sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, la Camera dei deputati ha approvato a luglio un testo che rischia di vanificare la sindacalizzazione, creando i presupposti per la proliferazione di dannose corporazioni e di inutili sindacati di comodo. Prive di un reale potere contrattuale, isolate dalle centrali sindacali e frammentate in una miriade di sigle, le “associazioni professionali traa carattere sindacale” potranno agevolmente discutere dei “buoni pasto” e fare convenzioni con i gommisti. È apparso scorretto proprio l’approccio dei parlamentari cha hanno confezionato il testo. Lo scopo non è stato quello di estendere ...