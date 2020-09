Madonna annuncia che dirigerà il suo biopic | scritto assieme a Diablo Cody

(Di martedì 15 settembre 2020) Un film autobiografico basato su quello che non è mai stato raccontato dila Universal. Fulmine a ciel sereno? No. I segnali lanciati dalla star erano evidenti. Prima foto di vecchi quaderni e diari degli inizi della sua carriera; e poi video e dirette Instagram– Oscar per la sceneggiatura di Juno. Che mostravano le due intente a scrivere sul computer, rileggere risme, ascoltare vecchie cassette di Veronica Ciccone tra i 19 e 20 anni. Sotto, una sfilza di hashtag tutt’altro che depistanti. Si pensava però a una sceneggiatura sulla vita discritta dalla stessa e poi da affidare a un regista, uomo o donna s’intende, invece no. Leggi anche ...

Sarà la stessa Madonna a dirigere il film in lavorazione sulla sua vita. La popstar è al lavoro da tempo insieme alla sceneggiatrice Diablo Cody, premio Oscar per Juno, per ripercorrere gli episodi im ...In quella che sembra essere una mossa creativa senza precedenti, Madonna, l’icona pop dirigerà un film sulla sua vita e carriera – progetto che è stato abbondantemente anticipato dai sui suoi account ...Madonna ha annunciato che sarà la regista del film biografico dedicato alla sua vita e carriera, scritto in collaborazione con Diablo Cody. Madonna sarà la regista di un film biografico sulla sua vita ...