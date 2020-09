Lampard: «Timo Werner? Sarà una vera minaccia» – VIDEO (Di martedì 15 settembre 2020) Frank Lampard ha parlato del valore del neo acquisto del Chelsea Timo Werner Frank Lampard, allenatore del Chelsea, al termine della partita di Premier League vinta 3-1 in casa del Brighton ha parlato del valore del neo acquisto Timo Werner. «Sono soddisfatto di Werner. Conosco le qualità con cui è in grado di dare un contributo alla squadra. Abbiamo visto la rapidità con cui si è conquistato il calcio di rigore e nei momenti in cui ha dato prova della sua velocità. Sarà una vera minaccia. È una punta centrale molto mobile che può fare moltissimo per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Frankha parlato del valore del neo acquisto del ChelseaFrank, allenatore del Chelsea, al termine della partita di Premier League vinta 3-1 in casa del Brighton ha parlato del valore del neo acquisto. «Sono soddisfatto di. Conosco le qualità con cui è in grado di dare un contributo alla squadra. Abbiamo visto la rapidità con cui si è conquistato il calcio di rigore e nei momenti in cui ha dato prova della sua velocità. Sarà una. È una punta centrale molto mobile che può fare moltissimo per noi». Leggi su Calcionews24.com

Jade_011 : RT @ekomiamiblog: Davido and his son ?? Neo and vee| chelsea | lampard| dora|kepa| timini | biggie |timo|#ekomiamiblog |diane - ekomiamiblog : RT @ekomiamiblog: Davido and his son ?? Neo and vee| chelsea | lampard| dora|kepa| timini | biggie |timo|#ekomiamiblog |diane - bigDadeeJay : RT @ekomiamiblog: Davido and his son ?? Neo and vee| chelsea | lampard| dora|kepa| timini | biggie |timo|#ekomiamiblog |diane - ekomiamiblog : Davido and his son ?? Neo and vee| chelsea | lampard| dora|kepa| timini | biggie |timo|#ekomiamiblog |diane - jo19N26 : Stasera mi godo - si spera - la punta d’accompagnamento più forte in Europa: Timo Werner(e Mount, e Havertz). St… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Timo Lampard: "Timo Werner? Sarà una vera minaccia" Yahoo Eurosport IT Premier League: Chelsea, buona la prima, Brighton sconfitto 1-3!

Nel primo dei due posticipi che chiudono la prima giornata di Premier, il Wolverhampton regola senza problemi lo Sheffield United per 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo chiude la pratica in sei mi ...

Il Chelsea non sbaglia la prima: Brighton battuto 1-3!

E’ arrivata la prima partita stagionale della regina d’Europa del mercato, il Chelsea di Frank Lampard. I Blues hanno fatto visita al Brighton & Hove Albion con l’esordio da titolare di Timo Werner. I ...

Premier League, il Chelsea vince sul campo del Brighton: Jorginho protagonista

ROMA - Il Chelsea di Lampard comincia in modo positivo la nuova stagione di Premier League. Nel posticipo del primo turno del campionato inglese, i Blues hanno vinto 3-1 sul campo del Brighton e hanno ...

Nel primo dei due posticipi che chiudono la prima giornata di Premier, il Wolverhampton regola senza problemi lo Sheffield United per 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo chiude la pratica in sei mi ...E’ arrivata la prima partita stagionale della regina d’Europa del mercato, il Chelsea di Frank Lampard. I Blues hanno fatto visita al Brighton & Hove Albion con l’esordio da titolare di Timo Werner. I ...ROMA - Il Chelsea di Lampard comincia in modo positivo la nuova stagione di Premier League. Nel posticipo del primo turno del campionato inglese, i Blues hanno vinto 3-1 sul campo del Brighton e hanno ...