Il Tar conferma la multa a Sky: non era vero che il pacchetto Calcio aveva tutte le partite di serie A (Di martedì 15 settembre 2020) Il Tar del Lazio ha confermato la multa da 7 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel febbraio 2019 a Sky Italia per aver venduto il pacchetto Calcio della stagione 2018-2019 in maniera “ingannevole”. Il tribunale amministrativo – scrive Calcio e Finanza – ha respinto il ricorso proposto dall’emittente televisiva. Due le violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità: aver lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti il che pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente; e la commercializzazione e pubblicità aggressiva. Secondo il Tar negli spot tv “sono state utilizzate ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Il Tar del Lazio hato lada 7 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel febbraio 2019 a Sky Italia per aver venduto ildella stagione 2018-2019 in maniera “ingannevole”. Il tribunale amministrativo – scrivee Finanza – ha respinto il ricorso proposto dall’emittente televisiva. Due le violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità: aver lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti il chefosse comprensivo diledel campionato diA come nel triennio precedente; e la commercializzazione e pubblicità aggressiva. Secondo il Tar negli spot tv “sono state utilizzate ...

