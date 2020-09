Il cantante de Lo Stato sociale: 'Non ne posso più, ognuno si ama come gli pare' (Di martedì 15 settembre 2020) 'Io davvero non ne posso più. Non capisci un uomo che sta con un uomo? Cazzi tuoi; Non capisci una donna che sta con una donna? Cazzi tuoi. Non capisci un uomo che era una donna? Una donna con uomo? ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) 'Io davvero non ne;. Non capisci un uomo che sta con un uomo? Cazzi tuoi; Non capisci una donna che sta con una donna? Cazzi tuoi. Non capisci un uomo che era una donna? Una donna con uomo? ...

jerryMassloII : RT @globalistIT: - globalistIT : - Iladony : @Hicapa9 @Pattycacuz @Fedez Per dire che anche lui è stato un drogato..Anche prima che si fidanzasse con la Ferragn… - CB_Farinelli : RT @Scisciano: Pozzuoli, Anfiteatro Flavio: “One God, one Farinelli”: Napoli, 9 Settembre – “Un Dio, un solo Farinelli” è stato il grido di… - btsbringmehome : i miei genitori: eh ma non parli mai con noi io: *parlando di pizza* un cantante che seguo ha fatto e mangiato pizz… -

Ultime Notizie dalla rete : cantante Stato Il cantante de Lo Stato sociale: "Non ne posso più, ognuno si ama come gli pare" Globalist.it Evento con Dario Silvestri: due giorni di full immersion con il performance coach numero 1 in Italia

L'evento di Dario Silvestri: Due Giorni Full Immersion Due giorni per lavorare su sé stessi. Conoscersi, infatti, è una delle chiavi fondamentali del cambiamento. Silvestri, quindi, lavorerà sui punti ...

Vita aliena su Venere: ci sono le prove

Gli esperti hanno scoperto una particolare sostanza chimica che è solitamente generata dagli esseri viventi. Le ipotesi che sono emerse non sono tante: o quella sostanza si può creare anche in altri ...

L'evento di Dario Silvestri: Due Giorni Full Immersion Due giorni per lavorare su sé stessi. Conoscersi, infatti, è una delle chiavi fondamentali del cambiamento. Silvestri, quindi, lavorerà sui punti ...Gli esperti hanno scoperto una particolare sostanza chimica che è solitamente generata dagli esseri viventi. Le ipotesi che sono emerse non sono tante: o quella sostanza si può creare anche in altri ...