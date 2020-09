«Grande Fratello Vip 5»: la prima puntata, tra sirene e tributi mancati (Di martedì 15 settembre 2020) La videocassetta in primo piano, pezzo di antiquariato di un’epoca che sembra lontana anni luce, recita una data: 14 settembre 2000. Poi partono le immagini di Daria Bignardi con il tailleur nero, la frenesia della prima volta e l’amara consapevolezza che dal primo Grande Fratello della tv italiana siano passati esattamente vent’anni, facendoci sentire più vecchi di quanto non ci sentissimo già. È da qui che decide di ripartire la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo fa citando appena la ricorrenza e immergendoci subito nelle dinamiche classiche che accompagnano da sempre la prima puntata, dalle clip di presentazione dei concorrenti all’ingresso nella Casa attraverso la porta rossa; dagli scherzetti messi a punto dalla produzione ai baci e gli abbracci che i «vipponi», tutti negativi e «tamponati», si scambiano per rompere il ghiaccio e studiarsi con circospezione, pensando già a possibili alleanze e strategie. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1305623463273664512 Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) La videocassetta in primo piano, pezzo di antiquariato di un’epoca che sembra lontana anni luce, recita una data: 14 settembre 2000. Poi partono le immagini di Daria Bignardi con il tailleur nero, la frenesia della prima volta e l’amara consapevolezza che dal primo Grande Fratello della tv italiana siano passati esattamente vent’anni, facendoci sentire più vecchi di quanto non ci sentissimo già. È da qui che decide di ripartire la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo fa citando appena la ricorrenza e immergendoci subito nelle dinamiche classiche che accompagnano da sempre la prima puntata, dalle clip di presentazione dei concorrenti all’ingresso nella Casa attraverso la porta rossa; dagli scherzetti messi a punto dalla produzione ai baci e gli abbracci che i «vipponi», tutti negativi e «tamponati», si scambiano per rompere il ghiaccio e studiarsi con circospezione, pensando già a possibili alleanze e strategie. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1305623463273664512

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - patriziaandreoz : RT @Sciakkispirr: Vuje ata passà mai niente rint a nù cèss. La mattina tutti plurilaureati, linguaggio forbito, fate la punta al cazzo pure… - skaileya : RT @lelehemmxx: a quanto pare le uniche a non vedere il grande fratello siamo io ed io. -