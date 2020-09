'GF Vip', Patrizia De Blanck entra nella Casa e litiga con Tommaso Zorzi: 'Str**o' (Di martedì 15 settembre 2020) 'Tu sei quello che sparla di me, per questo non ti saluto'. Patrizia De Blanck è scatenata contro Tommaso Zorzi e si rifiuta di salutarlo appena entrata nella Casa del ' Grande Fratello Vip '. ' Su di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) 'Tu sei quello che sparla di me, per questo non ti saluto'.Deè scatenata controe si rifiuta di salutarlo appenatadel ' Grande Fratello Vip '. ' Su di ...

LaStampa : Oltre al confronto/scontro tra gli ex Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, emergono le personalità di Patrizia De B… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, prima puntata: ingresso in Casa per 11 concorrenti ed è subito scontro tra i due “ex” Massimiliano Morr… - infoitcultura : GF Vip 5, da Elisabetta Gregoraci a Patrizia De Blanck: le concorrenti - infoitcultura : GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta contro Pupo: “Sei un maniaco” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck litiga subito con Tommaso Zorzi: Non sono decaduta stro - #Grande #Fratello… -