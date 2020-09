GF Vip | Flavia Vento ad un Passo dall’Abbandono!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 15 settembre 2020)in lacrime già minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio scoppiettante con tanto di entrata trionfale, la soubrette ha lasciato già intendere che sarà molto difficile non lasciare il programma. Ecco tutti gli aggiornamenti sul reality! Come in un calderone di informazioni e di pettegolezzi, la Casa del Grande Fratello Vip ha aperto le sue porte a nuovi concorrenti protagonisti del piccolo schermo, con non poche novità. Tra coppie scoppiate e pettegolezzi nascosti, la casa del GF sembra preannunciare momenti davvero particolari in questa nuova edizione 2020. E dopo le colorite espressioni e le rivelazioni della contessa Patrizia De Blanck, ecco che anchenon ha resistito al fascino della lacrima…facile. Dopo aver fatto il suo ingresso ...