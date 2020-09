“Falsa e bugiarda!”. Uomini e Donne, non c’è pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La rissa è servita (Di martedì 15 settembre 2020) Nel bene e nel male Gemma Galgani è sempre protagonista. Nella puntata di oggi 15 settembre la dama torinese è stato al centro di un feroce dibattito con Tina Cipollari. Un faccia a faccia andato in onda nella prima parte della puntata. Un altro duro colpo per Gemma Galgani dopo il confronto con Nicola Vivarelli. Nicola Vivarelli riesce a provocare in Gemma una particolare gelosia. Nonostante la loro conoscenza sia stata conclusa proprio dalla Galgani, quest’ultima dimostra di essere ancora gelosa. Nel frattempo, la Galgani afferma che la sua conoscenza con Mister Lamas sta procedendo e Tina Cipollari non perde tempo per attaccarla. Nel parterre femminile, ValenTina ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Nel bene e nel maleè sempre protagonista. Nella puntata di oggi 15 settembre la dama torinese è stato al centro di un feroce dibattito con. Un faccia a faccia andato in onda nella prima parte della puntata. Un altro duro colpo perdopo il confronto con Nicola Vivarelli. Nicola Vivarelli riesce a provocare inuna particolare gelosia. Nonostante la loro conoscenza sia stata conclusa proprio dalla, quest’ultima dimostra di essere ancora gelosa. Nel frattempo, laafferma che la sua conoscenza con Mister Lamas sta procedendo enon perde tempo per attaccarla. Nel parterre femminile, Valen...

