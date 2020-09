È Leo Messi il Paperone del calcio davanti a Cr7

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) Ecco a voi i Paperon de Paperoni del calcio che fanno rotolare palloni e denaro e trasformano in oro tutto ciò che toccano. Rientrare nella top10 stilata come ogni anno da Forbes significa appartenere all’élite de fuoriclasse che guadagnano di più. Attenzione: non si tratta dei 10 campioni più forti del mondo, ma dei 10 più pagati.