(Di martedì 15 settembre 2020) TORINO - Un altro giorno è passato. E per quel che riguarda il calciomercato della, l'unica notizia indiscutibile è questa: c'è un giorno in meno. Mentre l'attaccante ancora non c'è. Nemmeno ...

infoitsport : Dzeko sorpassa Suarez: ora è più vicino alla Juve - sportli26181512 : Dzeko sorpassa Suarez: ora è più vicino alla Juve: Negli ultimi giorni sono ripresi i contatti tra la Roma, il club… - infoitsport : Corsera - Dzeko sorpassa Suarez - giulio_galli : RT @CalcioPillole: ??#Juve, #Dzeko sorpassa #Suarez e fa le ‘prove’ di intesa con #Bonucci. Scopri tutte le news su #CIP.?? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: ??#Juve, #Dzeko sorpassa #Suarez e fa le ‘prove’ di intesa con #Bonucci. Scopri tutte le news su #CIP.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko sorpassa

Corriere dello Sport.it

La Roma sorpassa tutti per Kumbulla: trattativa avanzata Roma-Napoli, intesa per Milik: col sì del polacco Dzeko verso la Juve Inter, gli agenti di Lautaro in sede: "Resta qui" Cagliari-Godin ...La svolta è arrivata. E quella di martedì può essere una giornata decisiva. Per la Juve, per la Roma, per il Napoli. Perché la fase di stallo si è interrotta, i ...Gli agenti del giocatore sono in Spagna per trattare col Barcellona. Nelle ultime ore però il Real Madrid ha messo sul tavolo un’offerta per Lautaro: le cifre Sembrava essere il Barcellona l’unica des ...