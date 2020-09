De Sciglio Roma: proposta alla Juventus. Ore di riflessione (Di martedì 15 settembre 2020) La Roma tenta Mattia De Sciglio della Juventus: c’è la proposta per il trasferimento, ma manca l’accordo totale La Roma ha avviato i contatti con l’entourage di Mattia De Sciglio in vista della prossima stagione. Il terzino, cercato anche dal Villarreal, è considerato in uscita dalla Juventus. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha proposto un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Si attende anche la risposta del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Latenta Mattia Dedella: c’è laper il trasferimento, ma manca l’accordo totale Laha avviato i contatti con l’entourage di Mattia Dein vista della prossima stagione. Il terzino, cercato anche dal Villarreal, è considerato in uscita d. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha proposto un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Si attende anche la risposta del calciatore. Leggi su Calcionews24.com

