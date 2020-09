Coronavirus, in Lombardia crescono i nuovi contagi: +176 (ieri +125), ma con più del doppio dei tamponi. Stabili le terapie intensive (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Il bollettino del 15 settembre Aumentano nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia: +176 i casi positivi per una percentuale pari allo 0,9%, 51 in più rispetto all’incremento di ieri. E con più del doppio dei tamponi effettuati rispetto a ieri: quasi 20mila (+19.399) a fronte dei 7.931 di ieri. Secondo la regione Lombardia i dati oggi confermano la tendenza positiva nel rapporto guariti/dimessi (+223). Sono 2 le vittime nelle ultime 24 ore – come 2 erano state ieri, 3 il giorno prima. C’è una nuova persona in più ricoverata in terapia intensiva ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Il bollettino del 15 settembre Aumentano nelle ultime 24 ore ipositivi alini casi positivi per una percentuale pari allo 0,9%, 51 in più rispetto all’incremento di. E con più deldeieffettuati rispetto a: quasi 20mila (+19.399) a fronte dei 7.931 di. Secondo la regionei dati oggi confermano la tendenza positiva nel rapporto guariti/dimessi (+223). Sono 2 le vittime nelle ultime 24 ore – come 2 erano state, 3 il giorno prima. C’è una nuova persona in più ricoverata in terapia intensiva ...

ItaliaViva : Noi abbiamo rispetto per tutti ma non prendiamo lezioni da Matteo Salvini e dai suoi amici che hanno gestito il cor… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi dimesso: 'E' stata la prova più pericolosa della mia vita' #berlusconi… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+64). A fronte di 7.931 tamponi realizzati, sono 125 i… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #Scuola #RegioneLombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi #Covid19 negli istituti scolastici. Clic… - RegLombardia : #Scuola #RegioneLombardia ha predisposto le indicazioni per la gestione dei casi #Covid19 negli istituti scolastici… -